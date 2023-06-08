Akbank, müşterilerine sunduğu otomatik fatura ödeme hizmetinde şimdi daha da cazip bir teklif sunuyor. Artık Akbank müşterileri, elektrik, su ve doğalgaz fatura ödemelerinde 1.500 TL'ye varan indirimlerden yararlanabilecek.



Otomatik fatura ödeme sistemi, her ay düzenli olarak geçmiş fatura tutarlarının otomatik olarak ödenmesini sağlayarak, müşterilere zamandan ve emekten tasarruf etme avantajı sunuyor. Ayrıca, ödemelerin zamanında yapılmamasından kaynaklı cezalardan da koruyor.



Akbank'ın getirdiği bu cazip teklif, müşterilerine hem ödeme kolaylığı hem de maddi avantajlar sunuyor. Faturaları düzenli olarak otomatik ödemeye ayarlayarak, hesaplarındaki bakiyenin düşmemesi veya ödemelerini kaçırmamaları gibi durumlarda kendilerine özel tekliflerden yararlanma şansı elde ediyorlar.



Bu tekliften yararlanmak isteyen Akbank müşterileri, internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı vererek, indirimlerden anında faydalanabilirler.



Akbank, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sunduğu bu hizmetle hem işlem yapmayı kolaylaştırıyor hem de kazandırıyor. Müşterilerinin maddi açıdan rahatlamasına ve finansal süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Kampanya hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Akbank mobil bankacılığını indirebilir ya da Akbank'ın resmi internet sitesindeki kampanyalar bölümüne girebilirsiniz. 29 Haziran'a kadar geçerli olan yeni kampanya sayesinde vatandaşlar birçok fatura ödemesinin iadesini bir sonraki ay alabiliyor.

Kampanya kapsamında Akbank'tan otomatik olarak ödenen faturalar için aylık 300 TL'ye kadar, 5 ay boyunca ise 1.500 TL'ye kadar geri ödemeden yararlanılabiliyor. Verilen otomatik fatura ödeme talimatı sonrasında faturanın otomatik olarak ödenmesi durumunda, takip eden ayın ilk günü 300TL'ye kadar iade yapılacaktır. Fatura tutarı 300TL'nin altında ise ödenen fatura tutarı kadar, 300TL'nin üzerinde ise aylık en fazla 300TL iade yapılacaktır.