Akbank’ın üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan jüriye sunulan 9 proje arasından birinci seçilen Sude Modoğlu, Süper Emekli projesi ile Harvard Üniversitesi’nde Yaz Okulu ödülünün sahibi oldu. Kazanan projenin sahibi, Harvard Yaz Okulu’nda kendi istediği dersleri seçerek 6 hafta boyunca eğitim görecek ve özgeçmişine Harvard Üniversitesi’ni ekleyecek. Programı ikinci ve üçüncü olarak tamamlayan gençler ise hediye kazandı.

Akbank Düşünce Kulübü, 13. yılında 9 üniversite öğrencisiyle beraber “Dijitale uzak müşterilerin dijital kanallardan bankacılık işlemlerini yapabilmelerini nasıl sağlayabiliriz, arttırabiliriz ve teşvik edebiliriz?” sorusuna cevap aradı. Katılımcılar bu soru çerçevesinde, dijital yeterlilik kazandırma, bilgi ve veri okuryazarlığı, güvenlik, iletişim ve iş birliği konularına odaklandılar. Öğrenciler, GOOINN danışmanları ile 6 hafta boyunca; kuluçka aşamasına taşınacak tüm fikirler için kök problemlerin keşfi, persona seçimi, sahaya inerek gerçekleştirilen müşteri görüşmeleri gibi temel girişimcilik adımları için uygulamalı çalıştaylara katıldılar. Ayrıca, GOOINN tarafından iş modeli geliştirme, MVP tasarımı ve ürün geliştirme aşamalarında mentorluk desteği aldılar.

Bu yıl 13.’sü GOOINN mentorluğunda gerçekleştirilen Akbank Düşünce Kulübü’nde her yıl binlerce başvuru arasından seçilen üniversite öğrencileri bir araya geliyor ve o yıl belirlenen temaya göre yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretip birbirleriyle yarışıyorlar. Bu temalar sürdürülebilir kalkınma amaçlarından genç girişimciliğe, finansal erişimden dijital dünyaya kadar çok farklı alanlarda olabiliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ