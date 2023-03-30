Akbank, Genel Kurul'da görüşülmek üzere hisse başına 1,73 TL brüt kar payı teklif ettiğini açıkladı. Mart ayı itibariyle kar payı ödemelerine başlanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sektöre yönelik temettü onayı verildikten sonra, bankaların temettü teklifleri netleşmeye başladı. İlk açıklama Akbank tarafından yapıldı.

Akbank KAP yaptığı açıklamada, hisse başına 1,73 TL'lik brüt temettü teklifinin Genel Kurul'a sunulacağını bildirdi. Net olarak bu teklif, hisse başına 1,56 TL'ye denk gelmektedir. Cuma günkü 15,96 TL'lik kapanış fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, temettü verimi yaklaşık yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Banka, 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen 60,02 milyar liralık net kârın, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle bankanın ödenmiş sermayesi olan 5,2 milyar liranın yüzde 5'ine eşdeğer olan 260 milyon liralık birinci nakit brüt kar payı ve 8,74 milyar lira ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173'ü olan 8,99 milyar lira nakit brüt kar payı dağıtılmasına karar verildiğini duyurdu.

BDDK'nın Şubat ayı başında aldığı karara göre, bankaların çekirdek sermaye yeterliliğine bağlı olarak yüzde 10 ila 15 oranında temettü dağıtmasına izin verileceği belirtilmişti. Bu karar, bankaların finansal güçlerini korumalarına yardımcı olurken, yatırımcılara da temettü ödemeleriyle gelir elde etme fırsatı sunmakta.

YENİGÜN HABER MERKEZİ