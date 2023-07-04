Döviz kurundaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt sektörünü olumsuz etkiledi. Akaryakıta gelen zam ile birlikte vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte akaryakıta gelen zamlar sonrasında oluşan güncel fiyatlar. Detaylar haberimizde...

Benzine bu gece itibari ile 2,11 Türk Lirası zam geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel Fiyatlar

-Benzin Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası): 26,17 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 26,12 TL

Ankara: 26,65 TL

İzmir: 26,64 TL

-Motorin Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası): 23,85 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 23,79 TL

Ankara - 24,32 TL

İzmir - 24,40 TL

-LPG Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası): 11,33 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 11,25 TL

Ankara: 11,46 TL

İzmir: 11,32 TL