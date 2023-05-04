Benzin ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol piyasasındaki hareketlere paralel bir seyir izleyen akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. İşte 4 Mayıs Perşembe güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları... Akaryakıt fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde indirim yolda! 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları, benzin istasyonuna gitmeden önce araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. Araç sahiplerini sevindiren haber geldi, motorin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde indirim yapıldı. İşte 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına 4 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş indirim geldi.

AKARYAKIT İNDİRİMİNİN ARDINDAN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Anadolu Yakasında 19,65 TL'den satılan motorin fiyatları, akaryakıt indiriminin ardından 18,34 TL'ye düştü.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 MAYIS 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.30 TL İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 18,34 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 10,47 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.35 TL İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 18,40 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 10,50 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 20.71 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 18,75 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.65 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir'de benzin litre fiyatı: 20.69 TL İzmir'de motorin litre fiyatı: 18,83 TL İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL