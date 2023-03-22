Serginin açılışına Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Süreyya Temel, öğretim üyeleri, öğrencileri ve Maltepeli sanatseverler katıldı. Serginin küratörlüğünü üstlenen Doç.Dr. Metin Kar, sergide 30 akademisyen sanatçının eserlerinin yer aldığını belirterek “Sanatçıların son zamanlarda ortaya koydukları yapıtlar hem geçmişe ait bellek hem de geleceğin sanat altyapısını oluşturacak eserler olması bakımından bu bir aradalık çok önemlidir. Bir arada eserlerimizle diyoruz ki Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun. Ayrıca 6 Şubat’ta gerçekleşen yıkıcı depremden dolayı ülkemizin başı sağ olsun ve büyük geçmiş olsun.” dedi. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara, Prof.Dr.Süreyya Temel’e Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına günün anısına el yapımı tabak hediye etti. Sonrasında sanatçılar ile toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

RESİMDEN HEYKELE, FOTOĞRAFTAN HEYKELE UZANAN BİR SERGİ

Sergide sanatçıların geleneksel Türk el sanatlarının özgün eserlerine, seramik, renkli ve siyah beyaz fotoğraf çalışmalarına, grafik ve dijital kolaj çalışmalarına yer verildi. Sulu boya ve yağlı boya eserleri, kağıt üzerine mürekkep kalem çalışmaları, ahşap, granit, Kandıra taşı ve metal malzemelerden tasarlanan heykeller ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sergi 29 Mart tarihine dek Galeri A+B’de ziyarete açık olacak. (22.03.2023)