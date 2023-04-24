Akademik çalışmarı ve verdiği seminerler ile büyük beğeni toplayan Araştırmacı yazar Sabiha Sefer Ünal üzerinde bir yıldır çalıştığı Süleyman El Hüseyin'e ait " Kenzül Menam " isimli kitabını Osmalı Türkçesin'den günümüz Türkçesine çevirdi. Ayrıca tarihte, geçmişten gününümüze gerçekleşmiş rüyaları tek bir çatı altında toplayan araştırmacı yazar Ünal’ın yakında her iki kitabıda raflardaki yerini alacağının müjdesini verdi.

YAKINDA KÖŞE YAZILARINA BAŞLIYOR

Sabiha Sefer Ünal çıkaracağı kitabın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu büyük bir emek özveri ve aslına bağlı kalarak sıkı bir çalışmanın emeği olduğunu ve bu konuda kendisinden yardım, destek ve bilgilerinizi esirgemeyen hocalarına minnettar olduğunu, kitabının çıkacağı günü heyecanla beklediğini vurguladı. Araştırmacı yazar Ünal yakın bir zamanda bir internte sitesinde köşe yazılarıyla ile sevenlerinin karşısına çıkacak.