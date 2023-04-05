28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Tansu Çiller bir dönem en yakınındaki isimlerden olan eski Milletvekili Saffet Kaya'nın yeniden aday olması için AKP listelerine sürpriz bir müdahale yaptı.

"Saffet Kaya için özel rica"

AK Parti'ye verdiği destekle bilinen eski başbakan Tansu Çiller, kendi döneminde birçok kez milletvekiliği yapmış Saffet Kaya için özel ricada bulundu. Çiller'in bu hamlesiyle eski milletvekili Saffet Kaya, AKP listelerinde Ardahan için 1. sıraya yerleşti.

SAFFET KAYA KİMDİR?

23 Ekim 1962'de Ardahan'da doğan iş adamı Saffet Kaya Kazakistan Almaata Milli Ekonomi Enstitüsü İktisat Bölümü'nü bitirdi. İnşaat şirketi kuran Saffet Kaya Kars, Ardahan ve Iğdır İş Adamları Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. Bahçelievler Hizmet Vakfı ile Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın Onursal Başkanlığı görevinde bulunan Saffet Kaya 20, 21. Dönem Ardahan Milletvekili olarak görev yaptı. 21. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda İdare Amiri olarak görev yapan Saffet Kaya orta düzeyde İngilizce ve Rusça biliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi