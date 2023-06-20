AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Ankara Sincan'da, Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sandık müşahitleri, mahalle başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi. Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "AK Parti Sincan Teşkilatımızın düzenlediği programda sandık müşahitlerimizle, mahalle başkanlarımızla, muhtarlarımızla, AK Davamızın çok kıymetli neferleriyle bir araya geldik, hasbihal ettik. Türkiye Yüzyılı’nda Sincan’ımızı konuştuk. Bu güzel buluşmaya vesile olan, bizleri bağrına basan, misafirperverliği ile bizleri en güzel şekilde ağırlayan her bir dava arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



