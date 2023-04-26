Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gazetecilerle buluştu. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin sahadaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, AK Parti'nin son oy oranını açıkladı.

'FARK 15'

Anketlerde 15 puan fark var. Cumhur ittifakı da açık ara önde. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki kavgalar malum... Güçlerin çatışması Türkiye'te çok şey kaybettirdi. Bu yüzden bu sisteme geçildi.

'ONLARIN TEK ORTAK NOKTASI: ERDOĞAN GİTMELİDİR'

7 farklı unsurun bir araya gelmesi ortak bir paydada buluşmasıyla mümkün olur. Sınır ötesi operasyonlarda ayrıldıkları ortadadır. Libya teskeresinde CHP hayır, İYİ Parti evet demiştir. Onların tek ortak noktası: 'Erdoğan gitmelidir. Keşke başka ortak noktaları da olsa. Siyaseten bir anlam ifade etmez.