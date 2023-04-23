İZMİR (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, organize ettiği 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde öğrencilerin oyunlarına eşlik edip oyuncak dağıttı.

AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan İnan'ın öncülüğünde, Karşıyaka ilçesi Bostanlı Sahili'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların eğlenmesi için şişme oyun parkı oluşturuldu.

Çocuklar burada keyifli vakit geçirme imkanı buldu. Palyaço ve görevliler eşliğinde yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi. İnan sevincine ortak olduğu çocuklara hediyeler verdi.

Daha sonra çocuklara hitap eden İnan, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, inşallah eğlendiğiniz bir gün olmuştur. Nice bayramlara diyorum." şeklinde konuştu.

Etkinlik alanını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekili adayları Ceyda Bölünmez Çankırı, Kerem Ali Sürekli ve Muhammet Doğan da çocukların sevincine eşlik etti.







