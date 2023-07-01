AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 3.Avrupa Oyunları'nda finalde Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0'lık skorlarla geçerek altın madalyanın sahibi olan Milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

Fuat Oktay Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında; "Tebrikler Altın Yumruk… Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 3. Avrupa Oyunları'nda adeta fırtına gibi esti, altın madalya kazandı. Göğsümüzü kabartan, Türkiye’yi gururlandıran şampiyonumuzu gönülden tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.