AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 3.Avrupa Oyunları'nda finalde Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0'lık skorlarla geçerek altın madalyanın sahibi olan Milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti. 

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Fuat Oktay Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında; "Tebrikler Altın Yumruk… Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 3. Avrupa Oyunları'nda adeta fırtına gibi esti, altın madalya kazandı. Göğsümüzü kabartan, Türkiye’yi gururlandıran şampiyonumuzu gönülden tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ