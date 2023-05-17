Kurtulmuş, Sinan Oğan'ın aldığı oy oranını önemli bir başarı olarak değerlendirerek, oy veren kitlenin Türkiye'nin bölünmesine karşı olan başarılı bir kitle olduğunu ifade etti. HDP'nin ayrıştırıcı dil kullanması ve CHP'nin özerklik söylemleri gibi konuların rahatsızlık yarattığını söyleyen Kurtulmuş, ikinci turda Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacağını düşündüklerini belirtti.

YSK verilerine göre, 14 Mayıs'taki seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51 oy alırken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44,88 oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oy oranına sahip oldu. Seçimden önce çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranı elde etti.

İlk turda hiçbir adayın gereken oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. En çok oy alan 2 aday, ikinci turda tekrar yarışacak. AK Parti'nin açıklamaları, seçim sürecindeki siyasi gelişmelerin ve ittifak stratejilerinin önemini gösterirken, ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl şekilleneceği merak konusu haline geldi.

Yenigün Haber Merkezi