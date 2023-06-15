Terör örgütü PKK yandaşları, İsviçre''nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih''teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan''a benzetilen kukla ve Türk bayrağını ateşe verdiler. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan''ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İsviçre''de Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan''a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "İsviçre''de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan''ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.