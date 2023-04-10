14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler için AK Parti'den daha önce 4 kez milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesi de sonuç vermedi. Memlekti Şanlıurfa'dan başvuru yapan türkücü Tatlıses, AK Parti milletvekili aday listesine giremedi.
İbrahim Tatlıses'in listeye giremediği Şanlıurfa AK Parti milletvekili aday listesi isimleri;
Bekir Bozdağ
Abdülkadir Emin Önen
Abdürrahim Dusak
Mehmet Ali Cevheri
Cevahir Asuman Yazmacı
İbrahim Eyyüpoğlu
Hikmet Başak
Mehmet Faruk Pınarbaşı
Mahmut Kaçar
Nihat Kılıç
Emre Karaçizmeli
Mehmet İlhami Günbegi
Abdullah Aksak
Abdürrahim Toru