14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler için AK Parti'den daha önce 4 kez milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesi de sonuç vermedi. Memlekti Şanlıurfa'dan başvuru yapan türkücü Tatlıses, AK Parti milletvekili aday listesine giremedi.

İbrahim Tatlıses'in listeye giremediği Şanlıurfa AK Parti milletvekili aday listesi isimleri;



Bekir Bozdağ

Abdülkadir Emin Önen

Abdürrahim Dusak

Mehmet Ali Cevheri

Cevahir Asuman Yazmacı

İbrahim Eyyüpoğlu

Hikmet Başak

Mehmet Faruk Pınarbaşı

Mahmut Kaçar

Nihat Kılıç

Emre Karaçizmeli

Mehmet İlhami Günbegi

Abdullah Aksak

Abdürrahim Toru

