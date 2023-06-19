AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda boş kalan koltuklar için isimler belirlendi.

Efkan Ala AK Parti Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı, Yusuf Ziya Yılmaz Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı, Betül Sayan Kaya ve Kasım Gülpınar ise Genel Başkan Danışmanı oldu.

MKYK toplantısında AK Parti'nin büyük kongresinin Eylül-Ekim ayında yapılmasının planlandığı açıklandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla; Genel Başkanvekili olarak atanan Sn. Efkan Ala'yı, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olan Sn. Zafer Sırakaya’yı, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanan Sn. Mehmet Ali Zengin'i, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilen Sn. Yusuf Ziya Yılmaz’ı, Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilen Sn. Betül Sayan Kaya’yı ve Genel Başkan Danışmanı olan Sn. Kasım Gülpınar’ı tebrik ediyor, her bir arkadaşımıza yeni vazifelerinde hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.