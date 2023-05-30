AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu. Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin'in yeni dönemde de AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerini sürdürmeye devam etmeleri bekleniyor.

Yeni dönemde; Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin'in yanı sıra, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun AK Parti Grup Başkanvekili, Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in ise AK Parti Grup Başkanı olması bekleniyor. Ancak bu isimlerin TBMM'nde milletvekillerinin oylarıyla seçilmeleri gerekiyor. Bu nedenle, cumartesi günü söz konusu seçim yapılacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ