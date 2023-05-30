AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

CHP Genel Merkezi'nden Millet İradesine İpotek Koyma Girişimi İçine Girdiler

"Cumhurbaşkanımız öncelikli olarak yapılacak işlerden biri olarak depremzedelerin yaralarının sarılması olduğunu ifade ettiler. Depremzedeye yapılan saygısızlık seçim sürecinde en çok bizi üzen hadise olmuştur." diyen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Depremzede vatandaşlarımızın o zor koşullarda gösterdiği basiret karşısında bu vandallığa şahit olduk. Depremzede vatandaşlarımıza dönük hadiseler göstermiştir ki, birilerinin helalleşme dediği altı boş ve yalandan ibaret yaklaşım olmuştur. Milli iradeye yapılan saygısızlıklardan bir tanesi 14 Mayıs gecesi iki belediye başkanlarının ekrana çıkıp '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyor' diyerek milli iradeye dönük gasp girişimidir. CHP Genel Merkezi'nden millet iradesine ipotek koyma girişimi içine girdiler. Çok şükür milletimizin sağduyusu bu provokatif tavrı iade etti. Yine Kılıçdaroğlu ,14 Mayıs gecesi sokağa çıkmayın diye provokasyona imza attı. O gece ufak tefek olaylar hariç sandığa gölge düşürecek olaylar olmaksızın bütün bu süreç başarıyla geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Demokrasi Söylemlerinin Arkasında Statüko Duruyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bolca değişim, özgürlük söylemi kullanarak değiştiklerine dair bir izlenim vermeye çalıştılar. Ama hep beraber gördük ki, değişim diye bir şey yok. Demokrasi söylemlerinin arkasında statüko duruyor. Bütün bu süreç seçim boyunca net bir şekilde görülmüştür. Cumhurbaşkanımız 16 kez girdiği referandum ve seçimleri kazanan lider olarak millet iradesine her zaman saygılı olduğunu, kazandığımız, kaybettiğimiz yerlerde de göstermiştir. Batı'da bazı yayın organları 'diktatörler ikinci tura kalmaz' diyerek içine düştükleri çelişkili durumu ifade ettiler. Aylarca CHP yandaşı gazeteci ve yorumcular, bize sürekli olarak 'seçim sonucu farklı şekilde ortaya çıkarsa saygı duyacak mısınız' diye. Bu söylem gündem yapıldığı zaman haklı olarak tarafsız gazeteciler bu soruyu sordular. Onların yaklaşımını tabii ki saygıyla karşılıyoruz. CHP yandaşı gazeteci ve yorumcuların siyasi angajman içerisine AK Parti'nin demokratlığını sorgulama hakkı kendileriymiş gibi ortaya koydukları süreci hep birlikte takip ettik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Bir Kez Daha Onay Aldı

"Atatürk'ün 100 yıl evvel Cumhuriyet'i ilanından 100 yıl geçen süreçte demokrasimiz çok büyük tecrübeler edindi, çok büyük sınavlar verdi. Bugün itibariyle demokrasi sınavında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir kez daha onay almıştır." diyen Ömer Çelik, "Karşımızdakilerin en büyük argümanı güçlendirilmiş parlamenter sistem diye son derece eklektik, yamalı bohça gibi bir sistem üretmişlerdi. Bir şekilde devlet içinde devlet mekanizması üretmeye dönük yapılanmayı devlet modeli olarak sunmaya çalışmışlardı. Milletimizin buna onay vermediği net bir şekilde görülmüştür." dedi.

Kılıçdaroğlu Seçim Sürecinde Mezhepçi Yaklaşımlara Girdi

Çelik, "İlk defa bir siyasi parti genel başkanı, sayın Kılıçdaroğlu mezhepçi yaklaşımları seçim sürecinin bir parçası haline getirmeye çalışmıştır. Bunun karşısında hep şunu söyledik; adlarımız farklı, aidetlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir ama biz siyasal alanın değerleriyle konuşuyoruz, hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Şimdiye kadar Türk siyasetinde hassasiyetle kaçınılan bu durumun gündeme getirilmesi üzücü ve sorunlu olduğunu ifade etmek isterim. YSK mensupları, kamu görevlileri bütün bu sürece katkı veren bütün görevlilere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki seçim mekanizmalarının ne kadar güvenli olduğu görüldü. Karşımızda CHP başta olmak üzere veri akışı çökerken bizim seçim mekanizmamız saat gibi işlemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışmaları yürüten genç kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı tebrik etti." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Geleceğine Güvenelim

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere daha bütün dünyanın dikkatini çeken seçim başarısına imzasını atmıştır." diyen Ömer Çelik, "Bu ülke hepimizin ülkesi. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her vatandaşımızın desteğine, nefesine, gayretine ihtiyacımız var. Seçimlerde siyasi rekabet söz konusudur, husumet söz konusu değildir. Kaybeden adaylar olur, hangi partiye oy verirse versin bütün vatandaşlarımız kazanmıştır. O yüzden Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğine güvenelim." ifadelerini kullandı.

3 Gün İçerisinde Yemin Olacak

YSK'nın milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladığını söyleyen Çelik, "3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak ve hem de tören yapılacak." dedi.

Ömer Çelik'ten Mehmet Şimşek Açıklaması

"Mehmet Bey yakın bir arkadaşımız, çok değerli" diyen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız da basına yansıyan ya da yansımayan görüşmeler yapıyor. Şimşek bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine ataması Cumhurbaşkanımızın yetkisindedir. Bu konuda bizim bir şey söylememiz doğru olmaz." dedi.

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