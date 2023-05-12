AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünya siyasetsizleşmeden yakınırken bizde bir köye gittiğinde dış politikada herkes gündeme hakim. Bu sebeple de bir adayın günlerce 'çekil çekil' baskısı altında kalması, linç kampanyasına maruz kalması, siyasetin topyekün reddetmesi gereken ithamlara maruz kalması çok üzücü. Nihayetinde aylar yarışıyor. Hangi aday çekilirse kime yarar, kime yaramaz gibisinden konuşuluyor. Ama dedim, siyaset matematikle barışık değil. Vatandaşların hangi sebeplerle sayın İnce'ye oy verdiğini biliyor muyuz? Bundan CHP medet umuyorsa, demek ki CHP'yi beğenmemiş ki oraya gitmiş. O seçmen tekrar kendi değerlendirmesini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"Biz uzun zamandır seçimlere giriyoruz. Genel seçim, yerel seçim, referandum. İçselleştirilmiş bir tecrübemiz var." diyen Çelik, "Adana'da en kalabalık mitinglerinden birini gerçekleştirdik. Müthiş bir enerji vardı. İnsanlar aka aka, seferberlik halinde büyük bir enerjiyle geliyorlardı. 20 yılda yaşadıklarımızdan bakarak söylüyorum, birinci turda Cumhurbaşkanımız güçlü ve net bir şekilde seçilecek. Göreceksiniz AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ilgi de Meclis'te yerini alacak." dedi.

Çelik, "Vatandaşlarımızın gidip hangi partiden olursa olsun oy çuvallarını, sandıkları beklemesinden gurur duyarız. Sonuçta milli irade net bir şekilde tecelli etsin." şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ