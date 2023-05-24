Çelik, Kılıçdaroğlu'nun politik duruşunun ne kadar tutarsız olduğunu gösterdiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun başka bir çizgiye savrulabileceğini dile getiren Çelik, Kılıçdaroğlu'nun konkordato ilan ettiğini ve sahte bir milliyetçilik ve muhafazakarlık üretmeye çalıştığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının zeminsiz olduğunu ve destek açıklamasının tutarsız bir siyasi hamle olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte milli güvenlik sorunları oluşabileceği endişesini dile getirdiğini hatırlatan Çelik, şimdi ise Kılıçdaroğlu'nun destek verdiğini ifade etti.

Çelik ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye mi yoksa Zafer Partisi'ne mi yalan söylediğinin netleşmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun siyasi savrulmalarının Avrupa'daki aşırı sağcılarla eşit çizgide olduğunu söyleyen Çelik, bu tutumun beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

Son olarak, Çelik, Ümit Özdağ'ın destek açıklamasının terörle mücadele ve Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü konusunda hassas olan vatandaşların beklentilerine uygun olmadığını belirtti. Türkiye'nin terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulayan Çelik, Kılıçdaroğlu'nun mülteci konusunda yanıltıcı açıklamalar yaptığını ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti

Yenigün Haber Merkezi