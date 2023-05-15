Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Bugün seçimlerin ikinci turuyla ilgili değerlendirmemizi kapsamlı bir biçimde yaptık. Bütün sonuçları kapsamlı biçimde değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde yine milletimizin huzurunda aynı siyasi değerlerle, demokratik tecrübeye sahip olarak kampanyamızı yürüteceğiz. Siyasi irade sonucu net bir şekilde tayin edecek. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen Türkiye'nin büyük demokrasi tecrübesi olmuştur. Türkiye gıpta ile bakılan bir ülke olmuştur. Bütün vatandaşlarımız hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar sandıklara sahip çıkılıyor olması son derece kıymetli olmuştur.

Hangi partiden olursa olsun vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet demokratik değerlere önem vermesi açısından da dikkat çekici olmuştur. Cumhurbaşkanımıza verilen bu destek Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında yeni bir rekora imza attığını göstermektedir. İnşallah ikinci turda bu süreci tamamlamış olacağız.

Biz Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı açık ara önde olmasına rağmen, sandıkların yüzde 100'ü açılıncaya kadar 'Bizim elimizdeki veri herkesin kabul etmesi gereken veridir diyerek bir açıklama yapmayacağız' dedik. Büyük milletimiz demokrasimizi korurken, demokratik kazanımları elde ederken büyük bedeller ödemiştir. Hangi partiden olursa olsun sandığa gidip oy kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakı'na bu teveccühü gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz. Karşımızdaki ittifakın aslında tutarlı siyasi yaklaşıma sahip olmadığı, hatta eklektik denilebilecek düzeyde olmadığı, ülkenin önüne bir tablo koyulmaya çalışıldığı net olarak görüldü.

Bir sürü iddia ortaya koymuş pek çok siyasetçi yanıldı. Vatandaşımızı doğru okumayamayan pek çok kesim, erken yorumlarla kendilerini konumlandırmıştı, hepsi boşa çıktı. Kaybeden tek bir vatandaşımız yoktur ve olmayacaktır."

YENİGÜN HABER MERKEZİ