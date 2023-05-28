AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Adana'da kullandı.

Mezun olduğu Seyhan ilçesindeki Lütfiye Kısacık İlkokulu'na gelen Çelik, oyunu 1066 numaralı sandıkta kullandı.

Çelik, çıkışta gazetecilere, memlekette huzur, güven içerisinde demokrasinin gücünü göstererek bir kere daha sandığa gittiklerini söyledi.

Gezdiği okullarda gayet huzurlu bir biçimde vatandaşların oylarını kullandığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye, bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor. Tabii ikinci tur seçimler Türkiye'nin ilk defa deneyimlediği seçimler. O bakımdan bir rehavete kapılmaması yönünde, hepimiz buna dikkat çekiyoruz. Herkes sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı ve sandıklara sahip çıkmalıyız. Nasıl ki ilk turda bütün dünyaya katılım oranıyla demokrasimizin gücünü, huzur ve güven içerisinde ve güvenilir seçimler yapabildiğimizi gösterdik. Bu ülkemizin en büyük zenginliğidir, kazanımıdır. Huzur ve güven içerisinde, güvenilir bir ortamda güvenilir mekanizmalarla seçim yapıyoruz. Önemli olan burada herkesin sandığa gidip oyunu kullanması, demokrasimize sahip çıkması, demokrasimize güç ve nefes vermesidir."

Çelik, neticenin bütün memleket için hayırlı olmasını dileyerek, herkesi oy kullanmayana ve demokrasiye güç vermeye davet etti.