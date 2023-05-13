Demet Akalın geçtiğimiz gün AK Parti'nin İzmir'in bayraklı ilçesindeki mitinginde sahne aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen ünlü şarkıcıya Millet İttifakı cumhurbaşkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geld.

Demet Akalın, İzmir'deki AK Parti mitinginde konser verdi. Arşiv unutmayacak" paylaşımına Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti'dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi