14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler için milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna verilmesinin ardından AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nı da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da düzenlenen programda Kocaeli Milletvekili Adayları da kamuoyu ile paylaşıldı.

KOCAELİ TEŞKİLATLARI ANKARA’DA ÇIKARMA YAPTI

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nın gerçekleştirildiği Ankara Spor Salonu’na AK Parti Kocaeli Teşkilatları da adeta çıkarma yaparak salonda yerini aldı. Programa AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başta olmak üzere ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’ndan 2 bin 500 kişi katıldı.

TALUS: “SALONUN COŞKUSU ZAFERİN HABERCİSİ”

Ankara Spor Salonu’nda Aday Tanıtım Toplantısı’na katılan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus; “Salonun coşkusu, heyecanı ve yüksek katılım seçim zaferinin adeta bir müjdecisi. Kocaeli he zamanki yerinde. Türkiye Yüzyılı için Doğru Zaman, Doğru Adam diyerek Kocaeli’den en güçlü desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partimize vereceğiz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ