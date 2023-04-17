Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı ve iftar programına Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri milletvekili adayları, AK Parti İl Teşkilatı ve ilçe teşkilatları başkan ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

“SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ, İYİ Kİ VARSINIZ”

Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında katılımcılara hitap eden Büyükkılıç, salondan yükselen ‘Kayseri seninle gurur duyuyor’ tezahüratlarına, ‘biz sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız’ sözleri ile karşılık verdi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak insanlığa hizmet yolunda koşturacaklarını belirterek, “Kayseri her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızı seven, Cumhurbaşkanımızın da Kayseri’yi sevdiği gerçeği ile biriz, beraberiz hep beraber Kayseri’yiz, hep beraber Türkiye’yiz” dedi.

Büyükkılıç, milletvekili adaylarına da başarılar diledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kişilikli ve kimlikli politikasıyla uluslararası ilişkilerde gözde haline geldiğini kaydeden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “Türkiye olmadan bölgemizde herhangi bir problemin çözülmesi mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım. Bunun için hepimizin daha çok çalışması lazım, güçlü Türkiye, büyük Türkiye için” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise katılımcıların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını tebrik ettiği konuşmasında, hizmet etmeye, Kayseri’nin temsilcisi olarak güzel işler yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Özhaseki, Kayseri’de modern bir şehirciğin en güzel örneklerinin verildiğini belirterek, kentte yapılan hizmetleri anlattı. Hastanede tedavi gören ve toplantıya sesli mesaj göndererek katılan önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da milletvekili adaylarına başarılar diledi.

28. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili adayları da tek tek kürsüye çıkarak katılımcılara hitap ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nın ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında Kayserililerle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç’a, programlarda Kayserililerin ilgisi yoğun olurken, Büyükkılıç vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.