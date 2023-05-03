Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Ümit Ederiz Ki Başarılı Bir Seçim Sonucu Elde Ederiz

"Demokratik standartları yüksek bir seçim kampanyası sürdürüyoruz. Ümit ederiz ki kalan 11 günde de problemsiz, sıkıntısız şekilde seçim kampanyasını bitiririz ve başarılı bir seçim sonucu elde ederiz.

Bizim diğer partilerden şöyle bir farkımız var, biz sadece kampanya sırasında ortaya çıkan bir siyasi kadro değiliz. En zor zamanlarda halkın içerisinde olduk."

ABD’ye “Neden Türkiye’ye Zarar Verecek Bu Silahları PYD/YPG’ye Veriyorsunuz?” Diyorlar Mı?

"ABD’ye “Neden Türkiye’ye zarar verecek bu silahları PYD/YPG’ye veriyorsunuz?” diyorlar mı? Bunu demeyenlerin Türkiye’nin kendisini savunmak için silahlarını ürettiğinde rahatsızlık duymaları anlaşılır bir şey değil.”

Bu Gayri Milli Kafadır

"Biz Togg’u üretiyoruz. ‘Nerede bunun fabrikası?’ diyor. Fabrikasında üretiyorsunuz, tören yapıyorsunuz,davet ediyorsunuz gelmiyor. Çünkü bu aziz milletin övüncüne, kıvancına ortak olamıyor. Bu gayri milli kafadır. Bundan rahatsızlık duyarım."

Kılıçdaroğlu, 'Bize oy Verirseniz Demirtaş'ı,Kavala'yı Serbest Bırakacağız' Diyor

"HDP'nin, Kandil'in ve FETÖ ağzıyla konuşanların açlıktan Kılıçdaroğlu'na destek vermeleri vatandaşımıza 'ne oluyor?' dedirtiyor ve Sayın Erdoğan'a sahip çıkma duygusunu yükseltiyor.

Kılıçdaroğlu, adaylığını açıkladıktan sonra, üstü kapatılmış ortaklığın üzerindeki örtünün kaldırılma mecburiyeti vardı. Bu örtüyü kaldırdılar. Şimdi aleni bir şekilde bir ittifakı, iş birliğini ortaya koyuyorlar.

HDP'liler kendi siyasal taleplerini tam da seçim öncesinde siyasi bir pazarlık olarak görüyorlar. Sadece HDP'nin talepleri değil, Kandil'in taleplerinin de daha yüksek sesle gündeme geldiği bir döneme giriyoruz.

Kılıçdaroğlu, 'Bize oy verirseniz Demirtaş'ı,Kavala'yı serbest bırakacağız' diyor. Siz 'Türkiye'de hukuk sistemi zedelendi, siyaset hukuka müdahale eder hale geldi' demiyor musunuz? Sen hangi sıfatla serbest bırakacaksın? Hukukun üstünlüğünden bahsediyorsunuz, devam eden mahkemeler varken siz kişilerin serbest bırakılmasını söylüyorsunuz. Bunlar gösteriyor ki kapalı kapılar ardında çok şey konuşulmuş. Biz bunları bilmiyoruz."

Köprüyle Soğanı Karşı Karşıya Getirmek Ahmaklıktır

"Hayat pahalılığıyla ilgili konuşalım. İnanın ki bunları çok yakınen takip ediyoruz. Köprüyle soğanı karşı karşıya getirmek ahmaklıktır. Bize ikisi de lazım. Köprüde lazım, soğanda lazım. Domateste lazım. Barajda lazım. Bunların birisinin varlığı diğerinin yokluğu anlamına gelmez. Biz topyekün kalkınma modelini tercih etmez zorundayız."

YENİGÜN HABER MERKEZİ