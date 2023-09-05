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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 1041 belediyenin Cumhur İttifakı tarafından yönetildiğini belirterek, "Türkiye'de sadece merkezi hükümette, parlamentoda iktidar siyasetini belirleyen siyasi hareket olmaktan öte yerel yönetimlerde de çok büyük çoğunlukta ülke yönetimimize imzamızı atıyoruz." dedi.

Programları kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Yılmaz ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından karşılandı.

Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, partinin belediyecilik örnekleri faaliyetlerini yerinde görmek, projelerde karşılaşılan güçlükleri konuşmak ve onlara katkı vermek üzere ziyaret programlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gelecek yıl yapılacak seçimlere yönelik bir çalışma için burada olmadıklarını ifade eden Yılmaz, 2024'teki yerel seçimin çalışmalarını, 4,5 yıl önce 2019 seçimleri biter bitmez başlattıklarına dikkati çekti.

Yılmaz, insana dokunan ve insanı merkezine koyan hizmeti bulunmayan siyasi hareketin ve yerel yönetimin yapacağı işin bereketi olmayacağına inandıklarını dile getirerek, "Biz siyasetimizi yaparken Allah'ın rızasını, onu takip eden süre içerisinde de kulun duasını alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Yüce de kentte tarım, sanayi, spor, turizm, soysal ve kültürel hizmet alanlarında yaptıkları çalışma ve projelerden bahsetti.

Sakarya'nın "Avrupa Spor Şehri" unvanına sahip olduğunu anımsatan ve dünya çapında tarımsal faaliyetler yaptıklarını vurgulayan Yüce, "Büyükşehir, 6 bin dönüm arazi üzerinde çok kıymetli ürünlerin üretim merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin feraseti, eksiğimiz varsa da bize hatırlatıyor"

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yılmaz, AK Parti hareketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi "millet tarafından kurulduğunu, milletin isteklerini, tercihlerini vazife ve kendine dert edindiğini" ifade ederek, 21 yıldır ülkeyi başarıdan başarıya koşturan siyasi hareket haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'de 1390 belediye olduğunu aktaran Yılmaz, "1390 belediyenin 810'u AK Parti'li belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Buna 231 de Milliyetçi Hareket Partisi'ni ilave edersek 1041 belediye Cumhur İttifakı tarafından yönetiliyor. Türkiye'de sadece merkezi hükümette, parlamentoda iktidar siyasetini belirleyen siyasi hareket olmaktan öte yerel yönetimlerde de çok büyük çoğunlukta ülke yönetimimize imzamızı atıyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti'nin insan odaklı siyaset yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanı değersiz gören, insana hizmet ediyormuş gibi görünüp de siyaseti, arka planda kendilerine makam, mülk, çeşitli konum ve pozisyonlar elde etme yolu olarak gören muhalefet partileriyle AK Parti'nin hiçbir ortak noktası yok. Bunun en belirgin, en güzel örneklerini, siyasi muhaliflerimiz 28 Mayıs'ta seçimi kaybettikten sonra gördük. Gerçek niyetlerinin ne olduğunu, nasıl iktidar olamadıkları zaman başka makam ve rütbelerin peşinde, başka pozisyon ve konumları elde etmenin mücadelesi içinde olduklarını hep birlikte gördük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul'da başlattığı hizmet belediyeciliği anlayışının, gönül belediyeciliği boyutuna kadar ulaştığıyla ilgili gerçeği artık milletin gördüğünü dile getiren Yılmaz, "Allah milletimizden razı olsun. Milletimizin feraseti, eksiğimiz varsa da bize hatırlatıyor ve her seçimden sonra biz, 'Demek ki sandıktan çıkan sonuç bize şunu ifade etmek istiyor.' diye düşünerek kendimizi yenileyen, yepyeni sinerjiyi, gayreti ortaya koyan bir misyonun sahipleri olarak ülkemize hizmet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, İl Başkanı Yunus Tever, Yüce ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.