Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Savunma Sanayi'ne Bahane Üretemiyorlar

“Bir bütün noktada baktığınızda Savunma Sanayi'nde geldiğimiz nokta %80 millilik oranına gelmiş olmamız, vatandaşta bir etki yaratıyor. Mesela yaptığımız yollara bir bahane üretebiliyor ama Savunma Sanayi'ne bahane üretemiyorlar. Karabağ'da vesaire yapmış olduğumuz etkiler Savunma Sanayi'nin gücünü göstermiş oldu. Bu teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu alandaki başarıda herkesin malumu. Dolayısıyla birileri küçük görmek için bir şeyler söylesede, TEKNOFEST'e katılım belli. TEKNOFEST'e katılan yarışmacıların yaşları 17,18. Bir müddet sonra beyin göçü olmayacak bu ülkede. Atatürk Havalimanı'nı Amerika'dan birilerine vermekle olacak iş değil bu.”

Gurur Duyma Noktasında Sıkıntı Yaşayan Bir Muhalefet Var

"Geçen sene Kılıçdaroğlu Samsun'da TEKNOFEST'e katıldı. Normalde takviminde yoktu, Twitter'da baskı yapılınca TEKNOFEST'e ziyarette bulunmak zorunda kaldı. Ortada olan bir şey var, yapılan bir şey var. Muhalefet bunu görmediği gibi, gurur duyma noktasında sıkıntı yaşayan bir muhalefet var."

AK Parti Açık Ara Birinci

"AK Parti açık ara birinci. Diğer adayların kaç alacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla ilk tur, ikinci tur arasındaki mesafeyi biz halkımıza yaşatmamamız lazım. Dolayısıyla bunun için çabalıyoruz. O iki haftalık tarihsel süreci kesinlikle yaşamamız gerekiyor. 2023 seçimlerini çok daha sert geçeceğine inanıyorduk. Şu an onu göremiyoruz. Kutuplaşma bu işin doğasında var ama dozajı aşmamak lazım."

YENİGÜN HABER MERKEZİ