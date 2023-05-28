AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Bursa'da kullandı.

Ala, oy vermek üzere Osmangazi ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne geldi.

Oyunu 1050 numaralı sandıkta kullanan Ala, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "demokrasi şöleni" olarak nitelendirdiği seçimin sakin geçtiğini söyledi.

Bu seçimde oy verme işleminin daha kolay olduğunu belirten Ala, "Vatandaşlarımız oylarını daha hızlı kullanıyorlar. Vatandaşlarımız demokrasiye katkıda bulunmaktadır. Herkes gelip oyunu kullansın. Vatandaşlarımız Türkiye'nin geleceğine ilişkin kararını ve iradesini ortaya koysun ki Türkiye daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebilsin." dedi.

Efkan Ala, seçimlerin herhangi bir problem olmadan gayet güzel bir şekilde geçtiğini dile getirerek, "Çok yüksek bir katılımla huzur içinde oylama işlemimiz devam ediyor. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Herhangi bir hoş olmayan durum ve kavga yok, huzur ve barış içinde insanlar birbirlerine selam veriyor, oylarını kullanıyorlar. Bu Türkiye için geldiği yer itibarıyla büyük bir kazanımdır." diye konuştu.

Oy kullanmaya gelen vatandaşlarla okul bahçesinde bir süre sohbet eden Ala'ya, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar eşlik etti. (AA)