AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında işçi ve memur emeklileri hakkında açıklama yaptı. Dağ, "Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil. Verdiğimiz sözler yerine gelecek" ifadesini kullandı.

"Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil. Verdiğimiz sözler yerine gelecek" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Süreç bunlar. Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil.” açıklamasında bulundu.

“Enflasyon tek haneye inecek. Daha da aşağı ineceğini önümüzdeki günlerde görürüz.” diyen Dağ, “İstihdam çok önemli. 32 milyonu aşan sayıyı var.” ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında da konuşan Hamza Dağ, “Yerel seçimler 31 Mart 2024’te olacak. O süreçte apayrı bir atmosfere giriyorsunuz. Her partinin değişmeyen seçim kitlesi var.Biz kendi açımızdan baktığımızda rakiplerimize göre değerlendirme yapmamız lazım. İsimler üzerinden bir şey söylersem spekülasyon olur. CHP içindeki kurultay süreci. Biz siyasi rakibimizi takip ediyoruz. Bizim ilçe ve il kongre sürecimiz başlamıştı. Olağan kongre süreci normalde Aralık sonu Ocak’ta olacaktı. Üç seneyi biraz aşmış olacak, yerel seçim sonrası olabilir. Millet icraata bakıyor.” açıklamasında bulundu.