AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,katıldığı canlı yayında, “Zorluk yaşadığımız oldu ama seçmen yüzünü çevirmedi. Küskün seçmen AK Parti’ye döndü diyebilirim. Seçimi kazanacağız.” açıklamasında bulundu.
“Seçimin ilk turda Sayın Erdoğan lehine biteceğini düşünüyorum diyen Dağ, “İnşallah ikinci tura kalmayacak ve o 15 gün yaşanmayacak.” ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaşadığı taşlı saldırı hakkında değerlendirmelerde bulunan Dağ, “Saldırıyı kabul etmiyoruz ama mağduriyet çıkarmanın anlamı yok. Bundan sonra böyle hadiselerin olmayacağı kanaatindeyim.” dedi.
YENİGÜN HABER MERKEZİ