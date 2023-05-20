Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri öncesi Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacağını duyurmuştu. Bu duyuru, sunucu Oğuzhan Uğur tarafından sosyal medyadan doğrulanmıştı.

Programın çekimlerinin 21 Mayıs Pazar günü yapılması bekleniyor. Ancak, AK Parti Gençlik Kolları'ndan program öncesi dikkat çeken bir karar geldi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu bölüme katılım göstermeyeceklerini açıkladı. İnan, "Sayın Uğur bu programa AK Parti Gençlik Kolları olarak katılımcı sağlanmayacaktır. Diğer gönüllülerin katılımı tarafımızdan bilinmemektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, program öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak "Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim" demişti. Ancak AK Parti Gençlik Kolları'nın bu programa katılmayacakları kararı, Kılıçdaroğlu'nun çağrısının yanıtsız kaldığını gösteriyor.

Yenigün Haber Merkezi