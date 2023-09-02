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Süperstar Ajda Pekkan, Torba Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezini ziyaret etti. Sokak hayvanlarına olan ilgisiyle tanınan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezini ziyaret ederek bakım merkezindeki sokak hayvanlarıyla ilgilendi.

Gerçekleşen ziyarette Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Veteriner Hizmetleri Müdürü Engin Doğan, Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Temsilcisi İnci Kutay, gönüllüler ve belediye personeli Sanatçı Ajda Pekkan ile birlikte bakım merkezini gezdi.

İlk olarak yavru köpeklerin olduğu bölümü gezen Pekkan, daha sonra yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavilerinin gerçekleştiği üniteyi ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı merkezde Ajda Pekkan, kedilerin ve yasaklı ırkların bulunduğu ve bakımlarının yapıldığı alanları da inceledi.

“Bodrum Belediyesi çok büyük reformistler yapıyor”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum Belediyesi’nin hem kültür ve sanat anlamında hem de sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalarını beğendiğini ifade ederek şöyle dedi:

“Bodrum Belediyesi çok büyük reformistler yapıyor. Sanata çok değer verdiği için biz de sanatçı olarak destek vermek istiyoruz. Bundan sonra hep birlikte ilerleyelim ben de Bodrum’a yeni yeni alışıyorum. Daha çok yerleşik olmak istiyorum. Elim kolum hep buralarda olacak. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi lazım. Sokaktakileri de korumak lazım. Görmemezlikten gelmek çok büyük bir vicdansızlıktır. Ben insanoğluna yakıştıramıyorum. Çocuklara da eğitim vermek lazım. Çocuklar oyuncak gözüyle görüyorlar. Onların da bir canı var, onlar sevgi istiyorlar. Aç oldukları zaman kimseyi ısırdıklarını görüyor musunuz? Hayır. Bu diğer hayvanlar için de geçerli. Onlara yardım etmezsek hiçbir şey yapamıyorlar. Eğer sahiplenilmiyorsa onları kısırlaştıralım. Caddelere salmayalım onlar korumasız. İnsanlar çocukları çok seviyorlar ben en başta bebekleri çok seviyorum. Aksilikler olmazsa bundan sonra hep beraber çok güzel ilerleyeceğiz.” MUĞLA (İGFA)