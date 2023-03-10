Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan sanatçı, 12 Şubat 1946’da İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Rıdvan Pekkan deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ev hanımıydı. Babasının görevi dolayısıyla çocukluğu Gölcük’te, Amerikan askerlerinin ailelerinin arasında geçti. Modern bir ortamda ancak ailevi sorunlar arasında geçirilen çocukluk, Ajda Pekkan’ın gençliğini etkileyen önemli bir dönem oldu.
Şarkıcı olmak için büyük heves taşıyan Çamlıca Kız Lisesi öğrencisi Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis’in de desteğiyle 1962 yılında dönemin en popüler gece klubü Çatı’nın sahibi olan İlham Gencer’e ulaştı. İlk olarak seslendirdiği Mina’nın “Il Cielo In Una Stanza” şarkısıyla kendini kabul ettirdiği Çatı gece klubünde Los Çatikos topluluğu eşliğinde bir müddet sahne çalışması yaptı. 1963 yılında bir aile dostlarının teşvikiyle Ses dergisinin, sinemaya yeni yüzler kazandırmak amacıyla açtığı kapak yıldızı yarışmasına katıldı. Ediz Hun’un erkekler dalında birinci, Hülya Koçyiğit’in bayanlar dalında ikinci olduğu yarışmada, birinci seçilen Ajda Pekkan’ın profesyonel kariyeri böylece başlamış oldu.
Avrupai görünümü ve cüretkar tavırlarıyla Yeşilçam’ın gözde sanatçılarından biri olan Ajda Pekkan, beyaz perdeden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı ve 1963 yılında “Adanalı Tayfur” ile ilk kez çıktığı kamera karşısında, 1967 yılındaki son filmi olan “Harun Reşit’in Gözdesi”ne kadar baş rollerini Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi sanatçılarla paylaştığı 47 film çevirdi. Ses kabiliyeti rol aldığı filmlerdeki yapımcıların da dikkatinden kaçmadı ve pek çok filminde şarkıcı rolü üstlendi ve çeşitli şarkılar seslendirdi. İlk filmi “Adanalı Tayfur”da seslendirdiği “Göz Göz Değdi Bana” şarkısı, arka yüzünde Öztürk Serengil’in seslendirdiği “Abidik Gubidik” şarkısıyla birlikte 45’lik plak olarak yayınlandı.
Diskografi
1968: Ajda Pekkan
1969: Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan
1972: Ajda Pekkan Vol. 3
1977: Süper Star
1978: Pour Lui
1979: Süper Star 2
1981: Sen Mutlu Ol
1982: Sevdim Seni
1983: Süperstar ’83
1985: Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra
1987: Süperstar 4
1990: Ajda 1990
1991: Seni Seçtim
1993: Ajda ’93
1996: Ajda Pekkan
2006: Cool Kadın
2008: Aynen Öyle
2011: Farkın Bu
2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı
2021: Ajda
Filmografi
1963: Adanalı Tayfur
1963: Şıpsevdi
1963: Kendini Arayan Adam
1963: Şaşkın Baba
1963: Öpüşmek Yasak
1964: Abidik Gubidik
1964: Çanakkale Aslanları
1964: Plajda Sevişelim
1964: Kaynana Zırıltısı
1964: Avare
1964: Hızır Dede
1964: Koçum Benim
1964: Sokakların Kanunu
1965: Artık Düşman Değiliz
1965: Cici Kızlar
1965: Kart Horoz
1965: Kolla Kendini Bebek
1965: Şaka ile Karışık
1965: Şepkemin Altındayım
1965: Yabancı Olduk Şimdi
1965: Bir Caniye Gönül Verdim
1965: Şehvetin Esiriyiz
1965: Babamız Evleniyor
1965: Sevdalı Kabadayı
1965: Taçsız Kral
1965: Dalgacı Mahmut
1965: Berduş Milyoner
1965: Bir Gönül Oyun]
1965: Lafını Balla Kestim
1965: Sevinç Gözyaşları
1965: Pantolon Bankası
1966: Avare Kız
1966: Kara Tren
1966: Şoför Deyip Geçmeyin
1966: Seher Vakti
1966: Ümit Sokağı
1966: Düğün Gecesi
1966: Dişi Düşman
1966: Dağda Silah Konuşur
1966: Günah Çocuğu
1966: Affet Sevgilim
1966: Ayrılık Şarkısı
1966: Erkek Severse
1967: Harun Reşid’in Gözdesi
1969: Tatlı Günler
2001: Şöhret Sandalı
Ödüller
2007 En Fazla Satış Altın[93] (Cool Kadın) MÜYAP Müzik Endüstrisi Ödülleri
2012 En İyi Kadın Şarkıcı 18. Kral Müzik Ödülleri
2012 En İyi Şarkı 18. Kral Müzik Ödülleri
2012 En İyi Albüm 18. Kral Müzik Ödülleri
1990 En İyi Kadın Sanatçı
1990 En İyi Şarkı