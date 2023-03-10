Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan sanatçı, 12 Şubat 1946’da İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Rıdvan Pekkan deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ev hanımıydı. Babasının görevi dolayısıyla çocukluğu Gölcük’te, Amerikan askerlerinin ailelerinin arasında geçti. Modern bir ortamda ancak ailevi sorunlar arasında geçirilen çocukluk, Ajda Pekkan’ın gençliğini etkileyen önemli bir dönem oldu.

Şarkıcı olmak için büyük heves taşıyan Çamlıca Kız Lisesi öğrencisi Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis’in de desteğiyle 1962 yılında dönemin en popüler gece klubü Çatı’nın sahibi olan İlham Gencer’e ulaştı. İlk olarak seslendirdiği Mina’nın “Il Cielo In Una Stanza” şarkısıyla kendini kabul ettirdiği Çatı gece klubünde Los Çatikos topluluğu eşliğinde bir müddet sahne çalışması yaptı. 1963 yılında bir aile dostlarının teşvikiyle Ses dergisinin, sinemaya yeni yüzler kazandırmak amacıyla açtığı kapak yıldızı yarışmasına katıldı. Ediz Hun’un erkekler dalında birinci, Hülya Koçyiğit’in bayanlar dalında ikinci olduğu yarışmada, birinci seçilen Ajda Pekkan’ın profesyonel kariyeri böylece başlamış oldu.

Avrupai görünümü ve cüretkar tavırlarıyla Yeşilçam’ın gözde sanatçılarından biri olan Ajda Pekkan, beyaz perdeden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı ve 1963 yılında “Adanalı Tayfur” ile ilk kez çıktığı kamera karşısında, 1967 yılındaki son filmi olan “Harun Reşit’in Gözdesi”ne kadar baş rollerini Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi sanatçılarla paylaştığı 47 film çevirdi. Ses kabiliyeti rol aldığı filmlerdeki yapımcıların da dikkatinden kaçmadı ve pek çok filminde şarkıcı rolü üstlendi ve çeşitli şarkılar seslendirdi. İlk filmi “Adanalı Tayfur”da seslendirdiği “Göz Göz Değdi Bana” şarkısı, arka yüzünde Öztürk Serengil’in seslendirdiği “Abidik Gubidik” şarkısıyla birlikte 45’lik plak olarak yayınlandı.

Diskografi

1968: Ajda Pekkan

1969: Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan

1972: Ajda Pekkan Vol. 3

1977: Süper Star

1978: Pour Lui

1979: Süper Star 2

1981: Sen Mutlu Ol

1982: Sevdim Seni

1983: Süperstar ’83

1985: Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra

1987: Süperstar 4

1990: Ajda 1990

1991: Seni Seçtim

1993: Ajda ’93

1996: Ajda Pekkan

2006: Cool Kadın

2008: Aynen Öyle

2011: Farkın Bu

2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı

2021: Ajda

Filmografi

1963: Adanalı Tayfur

1963: Şıpsevdi

1963: Kendini Arayan Adam

1963: Şaşkın Baba

1963: Öpüşmek Yasak

1964: Abidik Gubidik

1964: Çanakkale Aslanları

1964: Plajda Sevişelim

1964: Kaynana Zırıltısı

1964: Avare

1964: Hızır Dede

1964: Koçum Benim

1964: Sokakların Kanunu

1965: Artık Düşman Değiliz

1965: Cici Kızlar

1965: Kart Horoz

1965: Kolla Kendini Bebek

1965: Şaka ile Karışık

1965: Şepkemin Altındayım

1965: Yabancı Olduk Şimdi

1965: Bir Caniye Gönül Verdim

1965: Şehvetin Esiriyiz

1965: Babamız Evleniyor

1965: Sevdalı Kabadayı

1965: Taçsız Kral

1965: Dalgacı Mahmut

1965: Berduş Milyoner

1965: Bir Gönül Oyun]

1965: Lafını Balla Kestim

1965: Sevinç Gözyaşları

1965: Pantolon Bankası

1966: Avare Kız

1966: Kara Tren

1966: Şoför Deyip Geçmeyin

1966: Seher Vakti

1966: Ümit Sokağı

1966: Düğün Gecesi

1966: Dişi Düşman

1966: Dağda Silah Konuşur

1966: Günah Çocuğu

1966: Affet Sevgilim

1966: Ayrılık Şarkısı

1966: Erkek Severse

1967: Harun Reşid’in Gözdesi

1969: Tatlı Günler

2001: Şöhret Sandalı

Ödüller

2007 En Fazla Satış Altın[93] (Cool Kadın) MÜYAP Müzik Endüstrisi Ödülleri

2012 En İyi Kadın Şarkıcı 18. Kral Müzik Ödülleri

2012 En İyi Şarkı 18. Kral Müzik Ödülleri

2012 En İyi Albüm 18. Kral Müzik Ödülleri

1990 En İyi Kadın Sanatçı

1990 En İyi Şarkı

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