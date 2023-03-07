Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müzik kariyerine 1960'larda başlamıştır. İlk plağı "Her Yerde Kar Var" 1964 yılında yayınlanmıştır. 1970'li yıllarda yaptığı albümlerle Türkiye'nin en ünlü pop yıldızlarından biri haline gelmiştir. 1980'lerde de popülerliğini koruyarak müzik kariyerine devam etmiştir. Türkçe pop müziğinin yanı sıra İngilizce şarkılar da seslendirmiştir. Aynı zamanda Türk sinemasında da yer almıştır. 1998 yılında "Farkın Bu" adlı albümüyle Dünya Müzik Ödülü'nü almıştır.
Diskografi
1968: Ajda Pekkan
1969: Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan
1972: Ajda Pekkan Vol. 3
1977: Süper Star
1978: Pour Lui
1979: Süper Star 2
1981: Sen Mutlu Ol
1982: Sevdim Seni
1983: Süperstar ’83
1985: Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra
1987: Süperstar 4
1990: Ajda 1990
1991: Seni Seçtim
1993: Ajda ’93
1996: Ajda Pekkan
2006: Cool Kadın
2008: Aynen Öyle
2011: Farkın Bu
2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı
2021: Ajda
Filmografi
1963: Adanalı Tayfur
1963: Şıpsevdi
1963: Kendini Arayan Adam
1963: Şaşkın Baba
1963: Öpüşmek Yasak
1964: Abidik Gubidik
1964: Çanakkale Aslanları
1964: Plajda Sevişelim
1964: Kaynana Zırıltısı
1964: Avare
1964: Hızır Dede
1964: Koçum Benim
1964: Sokakların Kanunu
1965: Artık Düşman Değiliz
1965: Cici Kızlar
1965: Kart Horoz
1965: Kolla Kendini Bebek
1965: Şaka ile Karışık
1965: Şepkemin Altındayım
1965: Yabancı Olduk Şimdi
1965: Bir Caniye Gönül Verdim
1965: Şehvetin Esiriyiz
1965: Babamız Evleniyor
1965: Sevdalı Kabadayı
1965: Taçsız Kral
1965: Dalgacı Mahmut
1965: Berduş Milyoner
1965: Bir Gönül Oyun]
1965: Lafını Balla Kestim
1965: Sevinç Gözyaşları
1965: Pantolon Bankası
1966: Avare Kız
1966: Kara Tren
1966: Şoför Deyip Geçmeyin
1966: Seher Vakti
1966: Ümit Sokağı
1966: Düğün Gecesi
1966: Dişi Düşman
1966: Dağda Silah Konuşur
1966: Günah Çocuğu
1966: Affet Sevgilim
1966: Ayrılık Şarkısı
1966: Erkek Severse
1967: Harun Reşid’in Gözdesi
1969: Tatlı Günler
2001: Şöhret Sandalı
Ödüller
2007 En Fazla Satış Altın[93] (Cool Kadın) MÜYAP Müzik Endüstrisi Ödülleri
2012 En İyi Kadın Şarkıcı 18. Kral Müzik Ödülleri
2012 En İyi Şarkı 18. Kral Müzik Ödülleri
2012 En İyi Albüm 18. Kral Müzik Ödülleri
1990 En İyi Kadın Sanatçı
1990 En İyi Şarkı