Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müzik kariyerine 1960'larda başlamıştır. İlk plağı "Her Yerde Kar Var" 1964 yılında yayınlanmıştır. 1970'li yıllarda yaptığı albümlerle Türkiye'nin en ünlü pop yıldızlarından biri haline gelmiştir. 1980'lerde de popülerliğini koruyarak müzik kariyerine devam etmiştir. Türkçe pop müziğinin yanı sıra İngilizce şarkılar da seslendirmiştir. Aynı zamanda Türk sinemasında da yer almıştır. 1998 yılında "Farkın Bu" adlı albümüyle Dünya Müzik Ödülü'nü almıştır.

Diskografi

1968: Ajda Pekkan

1969: Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan

1972: Ajda Pekkan Vol. 3

1977: Süper Star

1978: Pour Lui

1979: Süper Star 2

1981: Sen Mutlu Ol

1982: Sevdim Seni

1983: Süperstar ’83

1985: Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra

1987: Süperstar 4

1990: Ajda 1990

1991: Seni Seçtim

1993: Ajda ’93

1996: Ajda Pekkan

2006: Cool Kadın

2008: Aynen Öyle

2011: Farkın Bu

2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı

2021: Ajda

Filmografi

1963: Adanalı Tayfur

1963: Şıpsevdi

1963: Kendini Arayan Adam

1963: Şaşkın Baba

1963: Öpüşmek Yasak

1964: Abidik Gubidik

1964: Çanakkale Aslanları

1964: Plajda Sevişelim

1964: Kaynana Zırıltısı

1964: Avare

1964: Hızır Dede

1964: Koçum Benim

1964: Sokakların Kanunu

1965: Artık Düşman Değiliz

1965: Cici Kızlar

1965: Kart Horoz

1965: Kolla Kendini Bebek

1965: Şaka ile Karışık

1965: Şepkemin Altındayım

1965: Yabancı Olduk Şimdi

1965: Bir Caniye Gönül Verdim

1965: Şehvetin Esiriyiz

1965: Babamız Evleniyor

1965: Sevdalı Kabadayı

1965: Taçsız Kral

1965: Dalgacı Mahmut

1965: Berduş Milyoner

1965: Bir Gönül Oyun]

1965: Lafını Balla Kestim

1965: Sevinç Gözyaşları

1965: Pantolon Bankası

1966: Avare Kız

1966: Kara Tren

1966: Şoför Deyip Geçmeyin

1966: Seher Vakti

1966: Ümit Sokağı

1966: Düğün Gecesi

1966: Dişi Düşman

1966: Dağda Silah Konuşur

1966: Günah Çocuğu

1966: Affet Sevgilim

1966: Ayrılık Şarkısı

1966: Erkek Severse

1967: Harun Reşid’in Gözdesi

1969: Tatlı Günler

2001: Şöhret Sandalı

Ödüller

2007 En Fazla Satış Altın[93] (Cool Kadın) MÜYAP Müzik Endüstrisi Ödülleri

2012 En İyi Kadın Şarkıcı 18. Kral Müzik Ödülleri

2012 En İyi Şarkı 18. Kral Müzik Ödülleri

2012 En İyi Albüm 18. Kral Müzik Ödülleri

1990 En İyi Kadın Sanatçı

1990 En İyi Şarkı

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