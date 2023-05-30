Airfryer ve robot süpürgenin fiyatı ne kadar oldu? Gözetim vergisi nedir? internet üzerinden araştırılan konuların başında geliyor. Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre bazı ev araçlarına denetim vergisi genişletildi. Ve bu nedenle Airfrey ve robot süpürgelerine zam geldi. Peki vatandaşlar ev araçlarına ne kadar zam geldiğini internet üzerinden araştırıyor. Airfryer ve robot süpürgenin fiyatı ne kadar oldu? Gözetim vergisi nedir? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

Airfryer fiyatlarına büyük zam

Airfryer ve fritözler için 35 dolar olan gözetim vergisi 100 dolara çıkarıldı. Bu sebeple orta segmentteki airfryler için ortalama 2 bin TL civarı bir zam geldi.

Airfryer'lara Gözetim Vergisi Artıyor, Ücretler Yükseliyor

Wiami Home Technology Genel Müdürü Mehmet Hayrettin Yılmaz, airfryer ürün grubunda gözetim vergisinin yükseltildiğini açıkladı. Yapılan değişiklikle birlikte, airfryer'ları yurtdışından uygun fiyata satın alan tüketicilerin bile daha yüksek bir vergi ödemesi gerekecek.

Yılmaz, verginin 35 dolardan 100 dolara çıkarıldığını belirterek, bu uygulamanın airfryer'ların ücretlerini artıracağını vurguladı. Artan gözetim vergisi, ithalatçılar ve son tüketici tarafından ödenmek zorunda kalınacak ek bir maliyet olarak yansıyacak.

Ortalama zam 2 bin TL

Bu durumun giriş ve orta segmentteki airfryer modellerini etkileyeceğini söyleyen Yılmaz, "Zaten üst segmentteki modeller bu fiyatlardan geliyordu. Giriş ve orta segmentteki ithal ürünlerin fiyatlarında bin iki bin TL’lik artış olabilir. Bu karar airfryer’da yerli üretimi de teşvik edecek. Yüksek vergi vermek istemeyen mecburen kendi üretme yolunu seçecek. İthal etmek pahalı olacağı için firmalar üretimi düşünecek. Biz de yerli üretimi düşünüyorduk bunu daha hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Gözetim uygulaması yeniden başlatıldı

Bakanlığın "ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğler" de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı (süsler) ve benzeri işler için cam eşya tanımlı ürün grubu için belirlenen birim gümrük kıymeti rakamları güncellendi. Bu ürünler için gümrük kıymeti rakamları ton başına 1300 dolar ile 6 bin 500 dolar arasında değişecek.

Yerli üretimi olan yeni nesil ürünlerden airfryer, robot süpürge, dik süpürge ve stand mikserlerin ithalatının yakından izlenebilmesi ve özellikle düşük birim fiyatlı ithalatın gerçekleşme koşullarının araştırılması amacıyla, söz konusu eşyanın belirlenen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymeti haiz olanlarının ithalatı ülke ayrımı olmaksızın gözetime tabi tutulacak. Söz konusu ürünler için gümrük kıymeti adet başına 10 dolar ile 200 dolar arasında olacak şekilde güncellendi.

Gözetim vergisi nedir?

İthalatta gözetim uygulaması, özellikle son yıllarda gündeme gelen ve yerli üretici firmaların yaşayabilecekleri zararların önüne geçilmesini hedefleyen uygulamalardan bir tanesidir. Gözetim uygulaması ile birlikte, ithalat üzerinden hesaplanması gereken vergi kayıplarının önüne geçilmesi de hedeflenmektedir. Bu kapsamda ithalatçı ve ihracatçı firmaların da çeşitli noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Gözetim uygulaması ile birlikte, eşyaların belirlenen gümrük kıymeti üzerinden vergilendirilmesi hedeflenmektedir. 2019 yılında yürürlüğe giren gözetim uygulaması ile birlikte ithalatta vergilendirilecek ürünler için de çeşitli tutarlar belirlenmiştir.