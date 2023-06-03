Bu hızlı ve etkili mutfak aleti, sıcak havayı yiyeceklerin etrafında dolaştırarak pişirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Kızartma özelliklerini taklit ederken aslında gıdaları kızartmıyor. Konveksiyonel fırınlara benzer bir mekanizması olan Airfryerlar, yemekleri az miktarda yağla ve pratik bir şekilde pişiriyor. Bu da onları daha sağlıklı bir seçenek haline getiriyor. Airfryer'ın yiyecekleri hızlı bir şekilde ısıttığı ve mikrodalga fırınların potansiyel zararlarından uzak olduğu belirtiliyor.

Bu yılın Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan bir değişiklik ile birim gümrük değeri 100 doların altında olan Airfryerlar ithalatta gözetim listesinden çıkarıldı. Döviz kurlarındaki artış, ithal cihazlarla yerli markalar arasında bir rekabete yol açtı.

Airfryer fiyatları ise teknik özelliklerine ve boyutlarına bağlı olarak 1500 TL'den başlıyor ve 18 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Cihazın gücü, sepet kapasitesi, sıcak tutma özellikleri, LED ekran ve program özelliklerine göre fiyatı artıyor. Bu durum, hem tüketicilerin hem de üreticilerin dikkatini çeken bir trend haline geldi.

Yenigün Haber Merkezi