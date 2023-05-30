Almanya'dan İzmir'e gelen ve 2 gün sonra ortadan kaybolan Aysu Eralp'in kaybı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında detaylarıyla ele alındı. Bu olay, genç kadının esrarengiz kaybıyla ilgili ortaya çıkanlar ve tüm detaylarla birlikte canlı yayına damga vurdu. Aysu Eralp'in kaybolmasıyla ilgili haber alamayan yakını büyük endişe yaşayarak Türkiye'ye geldi ve polise kayıp ihbarında bulundu. Daha sonra Müge Anlı'nın programına konuk olarak çıkan yakını, Aysu Eralp'i aramaya başladı.

Almanya'dan Türkiye'ye Geldi Pansiyon Balkonundan Aşağıya Atıldı

Almanya'dan Türkiye'ye geldiği belirlenen 30 yaşındaki yer hostesi Aysu Eralp, Türkiye'ye varışından sadece 2 gün sonra ortadan kayboldu. Aysu Eralp'ten haber alamayan ve büyük bir endişe yaşayan yakını, genç kadına ulaşmak amacıyla Türkiye'ye gelerek polise kayıp ihbarında bulundu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktılar.

Kayıp Kadın Yoğun Bakımda Bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında Aysu Eralp ile ilgili ihbar telefonu geldi. İhbarı yapan apart sahibi, genç kadının kendi apartmanında kaldığını ve düşerek başını vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen ambulans ile Aysu Eralp'in Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti. İhbarcı ayrıca, genç kadının düşme olayından önce sevgilisi ve arkadaşlarıyla bir tartışma yaşadığını iddia etti ve güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ettiklerini belirttiler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi