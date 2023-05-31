Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Ushan Çakır ve Emel Göksu gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Aile dizisi, 13. bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına bir süre ara verdi. Dizinin oyuncuları, dün akşam bir araya gelerek sezon finali bölümünü birlikte izledi.4

Cihan Soykan: Cehennemden Sevgiler

Dizide "Cihan Soykan" karakterine hayat veren Nejat İşler, sezon finali yemeğine katılmadı. Sezon finalinde Devin tarafından vurulan Cihan karakterini oynayan İşler, mekana "Cehennemden sevgiler. Cihan Soykan" yazılı bir çelenk gönderdi. Bu çelenği İşler, Instagram hesabından paylaştı. Dizinin senaristi Hakan Bonomo ise bu paylaşıma kalp emojisi koyarak paylaştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi