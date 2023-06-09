Bir yıllık yoğun çalışmanın ardından LGS’ye giren öğrenciler sınavın bitmesiyle dinlenmeye başladılar. Velilerin büyük bir çoğunluğu ise bu yoğun dönem ardından seyahat planlarını gerçekleştirmeye başladı. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com’un verilerine göre LGS’den sonra sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışları %120 arttı.

Liselere Geçiş Sistemi ya da daha çok kullanılan ismiyle LGS sınavı 4 Haziran tarihinde sona erdi. Hayal ettikleri liseye girmek için bir yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışan öğrenciler, sınavın bitmesiyle birlikte rahatladılar. Çocukları sınava giren velilerin büyük bir kısmı ise sınavın ardından seyahat planlarını gerçekleştirmeye başladılar. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com’un verileri sınavın hemen sonrasındaki 5-7 Haziran aralığında sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışlarının bir önceki ay aynı döneme göre %120 arttığını gösteriyor.

Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan: ‘’Her sınav sonrası turizm hareketliliği yaşanıyor’’

Konuyla ilgili yorumlarına yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan,’’ Genelde her sınav döneminin ardından turizm hareketliliği yaşandığını görüyoruz. Bu durumda seyahat etmenin dinlenmek ve yenilenmek için bir fırsat olmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Veliler, tatile çıkmayı yıl boyu okul-kurs-ev üçgeninde yoğun bir şekilde çaba harcayan çocuklarının yeni rutinlerine uyum sağlamadan önce dinlenebilmeleri için bir fırsat olarak görüyor. Bu sayede de her sınav sonrasında sınava giren yaş grubunun olduğu satışlarda artış görüyoruz.’’ dedi.

Artış yaşanan bu dönemde en çok uçak bileti alınan yerleri de paylaşan Özkan yurt içinde Antalya, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana’nın ilk beşte olduğunu, yurt dışında ise en çok uçak bileti alınan destinasyonların Belgrad, Bakü, Kahire, Düsseldorf ve Tiflis olduğunu söyledi. Popüler destinasyonları da yorumlayan Özkan,’’Yurt dışı satışlarımıza baktığımızda vizesiz ya da kapıda vize seçeneği sunan yerlerin öne çıktığını görüyoruz. Vize işlemleriyle uğraşmaya gerek olmadan seyahat edilebildiği için bu destinasyonların daha çok tercih edildiğini düşünüyorum. Burada Düsseldorf ise bir istisna.’’ dedi.