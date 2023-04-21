ile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihlerini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Yaşanan gelişmelerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro, kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru tarihleri...

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, personel alımına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından başvuru tarihleri netlik kazanırken, kadro dağılımı da belli oldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapıyor.

Alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ