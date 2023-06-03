Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Açıklanan yeni kabinede tek kadın Bakan olarak öne çıkan isim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? İşte Mahinur Özdemir Göktaş'ın siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Mahinur Özdemir Göktaş Kimdir?

Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Şubat 1982 yılında Belçika'da Brüksel Bölgesi'nin Schaerbeek ilçesinde doğdu. Orada büyüdü. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı. Türk asıllı Belçikalı siyasetçi Göktaş, 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekilliği yaptı. Mahinur Özdemir Göktaş, 2009 tarihinde Frankofon kesimden, Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisi'ne seçildi be böylelikle Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü siyasetçi oldu. 12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya atadığı ilk kadın büyükelçi olan Göktaş, Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir. Ayrıca, şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

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