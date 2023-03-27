Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘Mutlu Ev Mutlu Çocuk’ Projesi kapsamında düzenlenen 9 haftalık eğitim programını tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan Kartallı annelere sertifikaları törenle verildi. Kartal Belediyesi Yakacık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sertifika törenine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şimga, Marmara Eğitim Vakfı Müdürü Melike Oğuzhan, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şener Odabaşoğlu, öğretim üyeleri Diğdem Enerem, Gülşah Aydın Yeşilyurt ve Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan katıldı.Kartal’da kadınların ve çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, katılımcılara sertifikalarını takdim etti. Başkan Yardımcısı İmam Aydın, 9 hafta boyunca süren eğitim programı kapsamında; ailede insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, ailenin önemi ve aile içi ilişkiler, çocukla iletişim, anne-çocuk sağlığı ve ilkyardım, çocuk ve beslenme, çocuğun gelişim aşamaları (bilişsel-sosyal-motor-dil), oyunun önemi, olumsuz davranışlarla baş etme, çocukta cinsel eğitim, aile-okul ve toplum işbirliği ile bağımlılıkla mücadele gibi pek çok konunun yer aldığını vurguladı. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara teşekkür etti.