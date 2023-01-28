Özgün senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi seyircisiyle buluşmak için geri sayımda...Daha yayınlanmadan ilk afişi ve tanıtımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken, övgüleri toplayan ve saatlerce sosyal medya listelerinin başında yer alan dizinin yeni, toplu afişi yayınlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanan ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ