Show Tv'de yayınlanan başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi, geçen bölümde gelin maaşı sahnesi ile sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun, "Ben de gelindim. Ben de hak ediyorum" sözleri ile dalga geçtiği sahneye, Berfu Yenenler'de dahil oldu.

Instagram'da yaptığı esprili paylaşımlarıyla bilinen tescilli güzel Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e yaptığı şaka çok konuşuldu. Eşi Eser Yenenlere 89 kuruşluk damat maaşı yollayan Berfu Yenenler, Twitter'da TT oldu.

Eşinin attığı 89 kuruşu sosyal medya hesabından paylaşan Eser Yenenler, "Bu muyum yani?" sorusuna eşi Berfu, "Damat maaşı fazla bile" diyerek esprili şekilde cevap verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi