Özge Özpirinçci, daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmayı planladığı Aile dizisinde yer alamamasının ardından yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Instagram hesabından senaryo okuduğu bir anı paylaşan oyuncu, Aile Yalanları isimli dizide rol alacağını müjdeledi. Özpirinçci'nin paylaşımında, "Bütün mutsuz aileler birbirine benzer. Her mutlu aileninse ortak bir sırrı vardır. Sık görüşmemek" ifadelerine yer verildi.

Proje Belli Değil

Henüz proje hakkında detaylar netleşmemiş olsa da, Özge Özpirinçci'nin yeni bir dizi veya film projesinde yer alacağı biliniyor. Takipçilerinin heyecanıyla beklenen oyuncunun yeni projesiyle ilgili detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi