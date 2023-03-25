Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisinin merakla beklenen 4. bölümünden ikinci fragman geliyor. Devin ve Aslan'ın davullu bir düğün yapacakları ilan edildi. Düğün sırasında çıkan silah sesleri herkesi korkuturken, gerçekte kimin vurulduğu merak konusu oldu.

Gelen yeni bölüm fragmanında Aslan ve Devin bir düğün düzenler. Devin'in "Soykan" soyadını kullanmayacağını söylemesi üzerine öfkesine hakim olamayan Hülya, Aslan'la bu konuda tartıştı. Hülya'nın "O zaman soyadını istemeyen kadın sana ne kadar sadıkmış gör" dizesi dikkat çekerken, Cihan'ın gelişi kafa karıştırır. Cihan'ın tedavi için Devin'e gittiğini bilen Hülya, "Aslan bu gece senin ayıbını anlayacak" dediği esnada gelen silah sesi merak uyandırdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi