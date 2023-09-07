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Aile Destek Programı Ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı Eylül Ayı Ödemeleri Merakla Bekleniyor... Eylül ayı itibarıyla, Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemeler vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Hane gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında değişen bu ödemelerin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak duyurulmadı. Aile Destek Programı Ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Programı Ödemeleri hakkında merak ettiğiniz konuları sizler için hazırladık.

Aile Destek Programı Eylül Ayı Ödemeleri Merakla Bekleniyor

Eylül ayı itibarıyla, Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemeler vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Hane gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında değişen bu ödemelerin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak duyurulmadı.

Ödeme Tarihi Belli Oldu mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın eylül ayı ödemeleri için bir açıklama yapması bekleniyor. Ağustos ayı ödemeleri 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmıştı. Benzer bir takvimin Eylül ayı için de geçerli olması ihtimali yüksek görünüyor.

Aile Destek Ödemeleri E-Devlet Üzerinden Sorgulanabilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen bu ödemeler, vatandaşların banka hesaplarına her ay düzenli olarak yatırılıyor. Vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden ödeme alıp almadıklarını kolayca sorgulayabiliyor.

Ödeme Takvimi Uzatıldı

Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla uzatılmıştı. Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık," demişti.