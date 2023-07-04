Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine ilişkin paylaşımları hakkında açıklamada bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"15 yaşındaki çocuğumuzun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."